Мужчина в Подмосковье погиб при прыжке с парашютом

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Россия, Московская область, Рузский городской округ Карта всех событий

Парашютист разбился в Рузском районе Подмосковья в субботу. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

— По данным следствия, 10 июля примерно в 19:56 на посадочной площадке в Рузском районе Подмосковья в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка смертельно травмирован мужчина 1972 года рождения, — рассказала она.

По данному факту проводится проверка. Следователи запросили техническую документацию и начали необходимые исследования, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о двух парашютистах, которые совершили неудачную посадку в Подмосковье. Один из них сломал ногу, а второй поясничный отдел позвоночника и кости таза.