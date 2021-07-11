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Мужчина в Подмосковье погиб при прыжке с парашютом

Михаил Алимов

Происшествия
Мужчина в Подмосковье погиб при прыжке с парашютом
Фото: moscow-live
Россия, Московская область, Рузский городской округ Карта всех событий

Парашютист разбился в Рузском районе Подмосковья в субботу. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

— По данным следствия, 10 июля примерно в 19:56 на посадочной площадке в Рузском районе Подмосковья в результате удара о землю при осуществлении парашютного прыжка смертельно травмирован мужчина 1972 года рождения, — рассказала она.

По данному факту проводится проверка. Следователи запросили техническую документацию и начали необходимые исследования, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о двух парашютистах, которые совершили неудачную посадку в Подмосковье. Один из них сломал ногу, а второй поясничный отдел позвоночника и кости таза.

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