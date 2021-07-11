Движение частично восстановлено после аварии в ЮЗАО с участием четырех автомобилей

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

Движение частично восстановлено после аварии на 35 километре МКАД, в которой столкнулись 4 автомобиля. Они перемещены в средние ряды. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Автомобили перемещены в средние ряды. Движение частично восстановлено, — говорится в сообщении.

Ранее «ВМ» писала об аварии с участием четырех машин в ЮЗАО, после которой было затруднено движение. Пострадавших в ней нет, разливов топлива также не наблюдается.