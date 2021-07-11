Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поезда на D1 и Белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях

Михаил Алимов

Происшествия
Поезда на D1 и Белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Славянский бульвар Карта всех событий

Несколько поездов МЦД-1 и Белорусского направления задерживаются из-за падения человека на пути на станции Славянский бульвар. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— На место оперативно вызвана скорая помощь. Во время ожидания поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок (на станциях — прим. «ВМ») Тестовской и Беговой, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве просят соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее сообщалось, что движение поездов ограничили на Солнцевской линии из-за человека на пути.

Читайте также:
задерживается движение поездападение пассажира на рельсыинцидент на железнодорожных путях
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте