Поезда на D1 и Белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Славянский бульвар Карта всех событий

Несколько поездов МЦД-1 и Белорусского направления задерживаются из-за падения человека на пути на станции Славянский бульвар. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— На место оперативно вызвана скорая помощь. Во время ожидания поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок (на станциях — прим. «ВМ») Тестовской и Беговой, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве просят соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее сообщалось, что движение поездов ограничили на Солнцевской линии из-за человека на пути.