Движение поездов ограничили на Солнцевской линии из-за человека на пути

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Богданова Карта всех событий

На станции столичного метро «Солнцево» человек оказался на пути, интервалы движения поездов увеличили. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 26 июня.

— На южном участке Солнцевской линии (8А) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути на станции «Солнцево», — говорится в сообщении.

Позднее появилась информация, что нет движения поездов от станции «Рассказовка» до станции «Говорово», в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что пассажир 10 июня погиб на станции «Павелецкая» после падения на рельсы. Также 4 июня еще один человек упал на рельсы на красной ветке столичного метро.