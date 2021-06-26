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Движение поездов ограничили на Солнцевской линии из-за человека на пути

Михаил Алимов

Происшествия
Движение поездов ограничили на Солнцевской линии из-за человека на пути
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица БогдановаКарта всех событий

На станции столичного метро «Солнцево» человек оказался на пути, интервалы движения поездов увеличили. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 26 июня.

— На южном участке Солнцевской линии (8А) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути на станции «Солнцево», — говорится в сообщении.

Позднее появилась информация, что нет движения поездов от станции «Рассказовка» до станции «Говорово», в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что пассажир 10 июня погиб на станции «Павелецкая» после падения на рельсы. Также 4 июня еще один человек упал на рельсы на красной ветке столичного метро.

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