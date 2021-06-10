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Пассажир погиб, упав на рельсы на станции «Павелецкая»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пассажир погиб, упав на рельсы на станции «Павелецкая»

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

Человек погиб, упав на пути на Замоскворецкой линии метро. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника «ВМ», инцидент произошел на станции «Павелецкая». Позже в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы отметили, что движение на «зеленой» ветке метро восстановлено.

— Для ввода в график понадобится некоторое время, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что из-за падения человека на пути движение поездов задержали на отрезке от станции «Новокузнецкая» до станции «Автозаводская».

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