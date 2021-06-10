Пассажир погиб, упав на рельсы на станции «Павелецкая»
Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий
Человек погиб, упав на пути на Замоскворецкой линии метро. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По данным источника «ВМ», инцидент произошел на станции «Павелецкая». Позже в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы отметили, что движение на «зеленой» ветке метро восстановлено.
— Для ввода в график понадобится некоторое время, — подчеркнули в ведомстве.
Ранее «ВМ» сообщала, что из-за падения человека на пути движение поездов задержали на отрезке от станции «Новокузнецкая» до станции «Автозаводская».
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