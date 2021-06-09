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Автомобиль въехал в остановку на Живописной улице в Москве
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Автомобиль въехал в остановку на Живописной улице в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Живописная улица, дом 12, корпус 1Карта всех событий

Автомобиль въехал в одну из столичных остановок. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел по адресу Живописная улица, дом 12, корпус 1. Пострадала водитель автомобиля. Женщина госпитализирована в больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешехода в Москве.

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