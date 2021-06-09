Автомобиль наехал на пешехода в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Водитель на автомобиле марки «Форд Транзит» наехал на пешехода в столице. Об этом в среду, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате ДТП перекрыта одна полоса в сторону Московской области.

Информация о состоянии пешехода пока не поступала.

Ранее «ВМ» писала, что суд рассмотрит дело блогера Михаила Литвина о нарушении ПДД 14 апреля 2021 года. В этот день Михаил Литвин на своей машине ехал во встречном направлении по дороге с односторонним движением на Пресненской набережной. Протокол в его отношении составлен по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги».

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