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Пассажир упал на рельсы зеленой ветки московского метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пассажир упал на рельсы зеленой ветки московского метро

Юлия Павлушова

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Россия, Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

Движение поездов остановили на участке Замоскворецкой линии метро из-за человека на путях. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движения нет на отрезке от станции «Новокузнецкая» до станции «Автозаводская» на Замоскворецкой линии.

— В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее движение трамваев восстановили после ДТП на северо-западе Москвы.

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Департамент транспорта Москвызадержки в движении поездовМетро
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