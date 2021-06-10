Пассажир упал на рельсы зеленой ветки московского метро

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Движение поездов остановили на участке Замоскворецкой линии метро из-за человека на путях. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Движения нет на отрезке от станции «Новокузнецкая» до станции «Автозаводская» на Замоскворецкой линии.

— В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее движение трамваев восстановили после ДТП на северо-западе Москвы.

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