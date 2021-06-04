Человек упал на рельсы на красной ветке столичного метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Красные Ворота Карта всех событий

Человек оказался на путях следования поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На центральном участке указанной линии поезда следовали с увеличенным интервалом.

— На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — уточнила пресс-служба ведомства.

Спустя 10 минут движение ввели в график.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об увеличении интервалов движения поездов на салатовой ветке метро в сторону «Селигерской». Такие меры были приняты для проверки поезда.

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