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Человек упал на рельсы на красной ветке столичного метро
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Человек упал на рельсы на красной ветке столичного метро

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, метро Красные Ворота Карта всех событий

Человек оказался на путях следования поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На центральном участке указанной линии поезда следовали с увеличенным интервалом.

— На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — уточнила пресс-служба ведомства.

Спустя 10 минут движение ввели в график.

Ранее «Вечерняя Москва» писала об увеличении интервалов движения поездов на салатовой ветке метро в сторону «Селигерской». Такие меры были приняты для проверки поезда.

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Метрографик движения поездовСокольническая линия
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