Интервалы движения поездов увеличены на салатовой ветке метро в сторону «Селигерской»
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий
Интервалы движения поездов увеличены на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что интервалы движения увеличены на центральном участке линии в сторону станции «Селигерская». По данным Дептранса, такие меры приняты для проверки поезда.
Ранее сообщалось, что расписание поездов Горьковского направления МЖД поменяют в июне для проведения работ.
Читайте также: Аудионавигацией к 2023 году оснастят 70 процентов станций московского метро