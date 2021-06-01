Интервалы движения поездов увеличены на салатовой ветке метро в сторону «Селигерской»

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Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий

Интервалы движения поездов увеличены на Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Об этом во вторник, 1 июня, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что интервалы движения увеличены на центральном участке линии в сторону станции «Селигерская». По данным Дептранса, такие меры приняты для проверки поезда.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Горьковского направления МЖД поменяют в июне для проведения работ.

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