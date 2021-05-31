Большинство станций московского метро оснастят аудионавигацией к 2023 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы планируют оснастить 70 процентов станций московского метрополитена аудионавигацией к 2023 году. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Когда мэр Москвы поручил нам сделать метро доступнее, мы создали Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Теперь мы помогаем передвигаться на транспорте всем, кому это нужно, — написал заммэра в своей колонке на Едином транспортном портале.

По его словам, в будущем власти Москвы планируют внедрить единую систему аудиобрендинга, чтобы все объявления звучали узнаваемо.

Кроме того, к настоящему моменту уже более 90 процентов жителей столицы довольны тем, как они потребляют звуковую информацию.

Лискутов подытожил, что какое-то время назад навигация в городе, мобильном приложении и в метро была не взаимосвязана и скорее сбивала пассажиров, нежели помогала им.

Ранее было принято решение о масштабировании чат-бота Московского метрополитена на все виды столичного транспорта.

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