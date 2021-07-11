Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Пятилетний мальчик выпал из открытого окна в поселении Щаповское в Новой Москве. Он жив и доставлен в больницу. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России по городу Москве.

— 5-летний мальчик, играя в комнате квартиры жилого дома, расположенного в поселении Щаповское Новой Москвы, из любопытства забрался на подоконник, чтобы посмотреть в окно, которое было открыто. Потеряв равновесие, ребенок выпал из окна с высоты третьего этажа, родители находились в соседней комнате, — говорится в сообщении.

Мальчика госпитализировали. По данному факту следователями проводится проверка. По ее результатам будут принято процессуальное решение. Ведомство напоминает, что, открывая окна, стоит следить за тем, чтобы рядом с ним не было детей, оставленных без присмотра.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Москве.