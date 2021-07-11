Участник шоу «Голос. Дети» погиб под колесами электрички в Московской области

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Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа 43 километр Карта всех событий

Подросток погиб, когда переезжал через рельсы на Ярославском направлении железной дороги в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

— 10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта 43-й километр был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Сергиев Посад, — рассказала она.

Имя погибшего не уточняется. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мальчик участвовал в шоу «Голос. Дети».

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По данному факту прокуратура также проведет проверку.

— Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности движения поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, — заявила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Она также напомнила о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге и опасности ее перехода в неположенных местах.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что поезд сбил человека на востоке столицы.