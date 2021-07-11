Джокович в шестой раз стал победителем в финале Уимблдона

Фото: instagram.com/djokernole

Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз выиграл в финале Уимблдона и в 20-й раз стал победителем турниров Большого шлема. Он одолел итальянца Маттео Берреттини.

Встреча длилась 3 часа 24 минуты. Завершилась она со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3 в пользу сербского спортсмена.

Джокович официально считается первой ракеткой мира по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Берреттини занимает в нем девятую позицию.

Именитый теннисист сравнялся по количеству выигранных турниров Большого шлема со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Это рекордный показатель в мире.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев станет второй ракеткой мира. До этого он проиграл Джоковичу в финале Australian Open.