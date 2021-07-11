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Илон Маск и Джефф Безос поздравили миллиардера Ричарда Брэнсона с полетом в космос

Михаил Алимов

В мире
Илон Маск и Джефф Безос поздравили миллиардера Ричарда Брэнсона с полетом в космос
Ричард Брэнсон / Фото: скриншот видео на YouTube (youtu.be/KiQPG0lDG9g)

Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic на собственном корабле Unity смог совершить космический полет. С этим событием его поздравили предприниматели Илон Маск и Джефф Безос, которые сами продвигают освоение космоса.

— Поздравляю, прекрасный полет, — прокомментировал Маск трансляцию в Twitter-аккаунте корпорации.

Безос выразил нетерпение, ведь он сам 20 июля собирается полететь в космос на корабле New Shepard. Это его детская мечта.

— Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полетом! Не могу дождаться, когда присоединюсь к этому клубу, — написал он в своем Instagram.

Помимо Брэнсона, на корабле находились еще три члена экипажа: индианка Сарыша Бандла, инженер Колин Беннет и бывшая сотрудница NASA Бет Мозес. Запуск состоялся в воскресенье, 11 июля. Произошел он с первого частного космодрома в США, расположенного в штате Нью-Мехико.

Корабль поднял в воздух самолет-носитель WhiteKnightTwo. Он самостоятельно совершил полет по суборбитальной траектории и приземлился. Этим полетом 70-летний бизнесмен хотел доказать, что его компания способна доставлять людей в космос

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