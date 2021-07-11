УЕФА расследует штурм «Уэмбли» фанатами-безбилетниками

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Несколько десятков человек ворвались на стадион «Уэмбли» в Лондоне, где вечером воскресенья, 11 июля, проходит финальный матч чемпионата Европы по футболу.

Английские футбольные болельщики собрались у пропускных пунктов стадиона за несколько часов до начала игры — первого для национальной сборной финала крупного турнира с 1966 года, когда команда стала чемпионом мира. Полицейские и стюарды попытались удержать толпу в пределах отведенной фан-зоны.

Однако группе фанатов удалось силой прорваться на стадион, в том числе используя барьеры, возведенные для сдерживания толпы, в качестве лестниц.

УЕФА проведет расследование в связи с проникновением на «Уэмбли» безбилетников, сообщает The Telegraph.

В полиции Лондона заявили, что правоохранительные органы работают в сотрудничестве с охраной «Уэмбли» для предотвращения любых инцидентов, в том числе выявления безбилетников. При этом в ведомстве подтвердили факт проникновения на стадион «небольшого числа людей», не имевших билетов.

Полицейские также сообщили о попытках проникновения безбилетников в фан-зону на Трафальгарской площади. Нарушителей предупредили об отсутствии свободных мест, сообщается в Twitter полиции Лондона.

A large crowd of fans have gathered near to the fan zone in Trafalgar Square attempting to push in without tickets. There are no more tickets or seats available in the fan zone.



We're engaging with this crowd and telling them to disperse. — Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 11, 2021

Отметим, в первом тайме финала Евро-2020, в котором англичане встречаются с итальянцами, счет открыл защитник английской сборной Люк Шоу. На перерыв команды ушли со счетом 0:1 (Италия является номинальной хозяйкой встречи, хотя игра проходит в Лондоне).