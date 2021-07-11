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УЕФА расследует штурм «Уэмбли» фанатами-безбилетниками

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Евро-2020
Спорт
УЕФА расследует штурм «Уэмбли» фанатами-безбилетниками
Фото: pixabay.com

Несколько десятков человек ворвались на стадион «Уэмбли» в Лондоне, где вечером воскресенья, 11 июля, проходит финальный матч чемпионата Европы по футболу.

Английские футбольные болельщики собрались у пропускных пунктов стадиона за несколько часов до начала игры — первого для национальной сборной финала крупного турнира с 1966 года, когда команда стала чемпионом мира. Полицейские и стюарды попытались удержать толпу в пределах отведенной фан-зоны.

Однако группе фанатов удалось силой прорваться на стадион, в том числе используя барьеры, возведенные для сдерживания толпы, в качестве лестниц.

УЕФА проведет расследование в связи с проникновением на «Уэмбли» безбилетников, сообщает The Telegraph.

В полиции Лондона заявили, что правоохранительные органы работают в сотрудничестве с охраной «Уэмбли» для предотвращения любых инцидентов, в том числе выявления безбилетников. При этом в ведомстве подтвердили факт проникновения на стадион «небольшого числа людей», не имевших билетов.

Полицейские также сообщили о попытках проникновения безбилетников в фан-зону на Трафальгарской площади. Нарушителей предупредили об отсутствии свободных мест, сообщается в Twitter полиции Лондона.

Отметим, в первом тайме финала Евро-2020, в котором англичане встречаются с итальянцами, счет открыл защитник английской сборной Люк Шоу. На перерыв команды ушли со счетом 0:1 (Италия является номинальной хозяйкой встречи, хотя игра проходит в Лондоне).

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