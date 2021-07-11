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Москвичка победила во всероссийском конкурсе «Поэзия Победы»

Татьяна Плотникова

Общество
Москвичка победила во всероссийском конкурсе «Поэзия Победы»
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Московский Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса «Поэзия Победы», участникам которого предложили написать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне.

Лучшей работой среди присланных на конкурс в возрастной категории 18-25 лет было признано стихотворение «Возвращение» 25-летней жительницы столицы Евгении Терновой. Девушка посвятила свое произведение прадеду Александру.

В целом на конкурс поступило более 500 работ из десятков регионов нашей страны. Их оценивали члены профессионального жюри и интернет-пользователи в ходе онлайн-голосования. Всего за стихи молодых поэтов было отдано более 40 000 голосов.

Список победителей и призеров конкурса «Поэзия Победы», а также из работы опубликованы на официальном сайте Музея Победы.

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