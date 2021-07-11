Москвичка победила во всероссийском конкурсе «Поэзия Победы»
Московский Музей Победы подвел итоги всероссийского конкурса «Поэзия Победы», участникам которого предложили написать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне.
Лучшей работой среди присланных на конкурс в возрастной категории 18-25 лет было признано стихотворение «Возвращение» 25-летней жительницы столицы Евгении Терновой. Девушка посвятила свое произведение прадеду Александру.
В целом на конкурс поступило более 500 работ из десятков регионов нашей страны. Их оценивали члены профессионального жюри и интернет-пользователи в ходе онлайн-голосования. Всего за стихи молодых поэтов было отдано более 40 000 голосов.
Список победителей и призеров конкурса «Поэзия Победы», а также из работы опубликованы на официальном сайте Музея Победы.