Исследование показало, в каких регионах можно быстрее накопить миллион рублей

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Жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов могут быстрее других россиян накопить миллион рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, опубликованные в понедельник, 12 июля.

Эксперты рассчитали количество лет, необходимых для накопления миллиона работником со среднестатистической зарплатой в каждом из субъектов Российской Федерации, исходя из внесения десяти процентов дохода каждый месяц на пополняемый банковский вклад.

В регионах-лидерах — Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — показатель составляет 7,8 года и 8,6 года соответственно.

Авторы исследования объясняют высокие позиции Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов в рейтинге высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсацией за суровые условия жизни.

Третье и четвертое место в списке разделили Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года. Замыкает топ-5 Москва с показателем 11 лет.

Кроме того, высокие позиции заняли Ханты-Мансийский автономный округ (11,3 года), Камчатский край (11,4 года), Сахалинская область (11,5 года), Якутия (11,8 года), Мурманская область, там миллион рублей нужно копить 13,4 года.

Аутсайдерами рейтинга оказались регионы Северного Кавказа с невысокими зарплатами: Карачаево-Черкесия (24,1 года), Северная Осетия (24,3 года) и Кабардино-Балкария (24,7 года).

В целом в 11 субъектах РФ копить миллион придется меньше 15 лет, в 44 — свыше 20 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 63 процента жителей крупных и средних городов России могут назвать себя финансово независимыми. Самая высокая оценка достойной зарплаты у москвичей — 104,4 тысячи рублей, жителей Санкт-Петербурга — 98,5 тысячи рублей, а также Владивостока — 92,7 тысячи рублей.