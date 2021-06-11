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Россияне назвали доход, который нужен им для финансовой независимости
Фото: АГН Москва

Россияне назвали доход, который нужен им для финансовой независимости

Юлия Павлушова

Финансы

Большинство россиян считают, что для финансовой независимости им нужно иметь ежемесячный доход в среднем 74,9 тысячи рублей. Это показало исследование «Сбербанк страхование жизни».

Уточняется, что 63 процента жителей крупных и средних городов могут назвать себя финансово независимыми. Причем мужчины оценивают свое финансовое положение таким образом чаще, чем женщины. Самая высокая оценка достойной зарплаты у москвичей — 104,4 тысячи рублей, жителей Санкт-Петербурга — 98,5 тысячи рублей, а также Владивостока — 92,7 тысячи рублей.

Также выяснилось, что для трети россиян важным фактором независимости являются накопления. Москвичам, чтобы чувствовать уверенность, нужно накопить 6,39 миллиона рублей. Далее следует Кемерово. Жители этого города назвали сумму 4,2 миллиона рублей, а Санкт-Петербурга — 4,12 миллиона рублей, пишет РБК.

Ранее эксперт рассказал, что поможет пережить экономический кризис.

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