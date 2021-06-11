Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стали известны регионы России с наибольшим неравенством доходов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Стали известны регионы России с наибольшим неравенством доходов

Анастасия Волоснова

Финансы

Самое большое неравенство доходов среди регионов России наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Ямало-Ненецком автономном округе самым высоким стал доход в размере 215,9 тысячи рублей, что в 10,2 раза больше, чем самый низкий доход в размере 21,2 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе низкий доход в размере 21,3 тысячи рублей в 9,4 раза меньше, чем высокий доход на 201 тысячу рублей.

Третье место в списке заняла Москва. В столице доход богачей составил 177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей у бедной части жителей. Разница оказалась на уровне 8,7 раза.

Большой разрыв между доходами также наблюдался на Чукотке, в Сахалинской области, Санкт-Петербурге, Краснодарский крае и других регионах России, пишет газета «Известия».

Ранее россиянам рассказали, кто больше всего зарабатывает на удаленке.

Читайте также: Стала известна самая востребованная новая профессия в 2021 году

доходы россиянрегионы Россиизарплата
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Побольше йогурта, поменьше сыра

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Все мнения
О проекте