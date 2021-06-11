Стали известны регионы России с наибольшим неравенством доходов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самое большое неравенство доходов среди регионов России наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Ямало-Ненецком автономном округе самым высоким стал доход в размере 215,9 тысячи рублей, что в 10,2 раза больше, чем самый низкий доход в размере 21,2 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе низкий доход в размере 21,3 тысячи рублей в 9,4 раза меньше, чем высокий доход на 201 тысячу рублей.

Третье место в списке заняла Москва. В столице доход богачей составил 177,3 тысячи рублей против 20,3 тысячи рублей у бедной части жителей. Разница оказалась на уровне 8,7 раза.

Большой разрыв между доходами также наблюдался на Чукотке, в Сахалинской области, Санкт-Петербурге, Краснодарский крае и других регионах России, пишет газета «Известия».

Ранее россиянам рассказали, кто больше всего зарабатывает на удаленке.

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