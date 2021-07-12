СМИ: Совет ЕС продлит экономические санкции против России

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В понедельник, 12 июля, состоится заседание Совета ЕС, в ходе которого министры иностранных дел стран — членов Европейского Союза согласуют продление секторальных экономических санкций в отношении России. Об этом рассказал источник в европейской внешнеполитической службе.

По словам чиновника, будет принято решение о продлении еще на шесть месяцев секторальных санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине. При этом решение будет носить формальный характер, предварительное обсуждение не запланировано, утверждает источник ТАСС.

Ранее Совет ЕС продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией на год — до 23 июня 2022 года. Меры были продлены в рамках стратегии, принятой в 2014 году после того, как Крым стал частью России. Программа была направлена на непризнание иностранными государствами воссоединения полуострова с РФ.

Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России. Лидеры стран Евросоюза хотят ввести в том числе экономические санкции против РФ.