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УЕФА определил лучших игроков Евро-2020

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Евро-2020
Спорт
УЕФА определил лучших игроков Евро-2020
Фото: uefa.com

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы по футболу, финал которого прошел в воскресенье, 11 июля, в Лондоне. Победителями турнира стали итальянцы, обыгравшие команду Англии по результатам серии пенальти — 1:1 (3:2).

Доннарумма стал первым голкипером в истории турнира, сборной которого удалось выиграть по итогам пенальти дважды подряд. При этом в финале Евро-2020 итальянский вратарь отразил два пенальти. Во всех трех матчах группового этапа Доннарумма не позволил распечатать свои ворота.

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.

Футболист сборной Испании Педри признан лучшим молодым игроком Евро-2020. 18-летний нападающий удостоился этого звания за то, что провел на турнире шесть матчей и отыграл полностью почти все встречи. Молодого футболиста заменили всего один раз — на 119-й минуте матча четвертьфинала против сборной Швейцарии.

Автором самого быстрого гола на Евро-2020 стал защитник сборной Англии Люк Шоу, поразивший ворота итальянцев в финальном матче уже на 116-й секунде, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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