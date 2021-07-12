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Доктор наук назвал доминирующую версию происхождения коронавируса

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Доктор наук назвал доминирующую версию происхождения коронавируса
Фото: twitter.com/dokuz8NEWS

Большинство экспертов рассматривают в качестве основной версию естественного происхождения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

Эксперт подчеркнул, что большинство ученых, «а не диванных вирусологов и не бабок на базаре», считают, что COVID-19 имеет естественное происхождение. Вместе с тем поиск исходных вариантов продолжается.

Нетесов отметил, что конспирологи выдвинули множество различных версий по данной теме, однако необходимо анализировать течение пандемии и вирусный геном. В настоящее время нет четкой стопроцентной определенности относительно происхождения коронавируса, рассказал ученый РИА Новости.

Ранее вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане до ноября 2019 года, заявила, что считает происхождение коронавируса природным. При этом эксперт не стала исключать версию, что вирус мог распространиться из уханьской лаборатории.

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