Россияне перечислили самые частые болезни от переработок

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Сверхурочная работа и сопутствующий ей неправильный образ жизни отрицательно сказываются на самочувствии и состоянии здоровья — такого мнения придерживаются 60 процентов россиян, принявших участие в опросе «Росгосстрах жизнь» и hh.ru.

Каждый второй респондент из-за переработок страдает от болей в спине и пояснице, у 43 процентов ухудшилось зрение, у 41 процента появились или усилились головные боли. Около трети участников исследования жалуются на лишний вес.

Кроме того, 24 процента опрошенных приобрели проблемы с ногами, 12 процентов — гипертонию и варикоз. По девять процентов сетуют на двойной подбородок и ощутимую потерю веса.

Еще десять процентов в ходе опроса указали вариант «другое», под которым подразумевали стресс, тошноту, депрессию, расшатанную психику, постоянную усталость и недосып, появление тревожности, астению, апатию и дистимию (расстройство настроения), глазной тик, проблемы с желудочно-кишечным трактом и нервные расстройства.

Примерно в трех четвертях случаев (74 процента) жалобы на ухудшение здоровья из-за переработок исходили от работников сферы управления персоналом и тренингов. Второе место по этому показателю досталось занятым в маркетинге, рекламе и пиаре (73 процента), замыкает тройку административный персонал (71 процент), сообщает РИА Новости.

Ранее опрос показал, сколько россиян работают сверхурочно. При этом 65 процентов опрошенных выразили мнение, что регулярные переработки допустимы для выживания компании в сложной экономической ситуации.