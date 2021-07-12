Доступ к электронным медкартам детей на mos.ru открыли для опекунов и попечителей

Фото: Вечерняя Москва

Возможность подтвердить права для опекунов и попечителей появилась на портале mos.ru. Это услуга позволит им прикрепить ребенка к городской или стоматологической поликлинике в электронном формате и получить доступ к его электронной медкарте. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Теперь прикрепить ребенка к детской или стоматологической поликлинике и получить доступ к его электронной медкарте смогут не только родители, но также опекуны и попечители, — уточнила она.

Для прикрепления ребенка к медучреждению достаточно внести его данные в личном кабинете на сайте mos.ru и подать электронное заявление. Функция доступна для детей с московским ОМС и свидетельством о рождении, выданным после 1 октября 2018 года. Чтобы подтвердить права законного опекуна, попечителям необходимо внести данные подопечного в разделе «Моя семья» и выбрать тип родства «Мой подопечный».

Чтобы получить доступ к медкарте ребенка, пользователю достаточно перейти в раздел «Здоровье» и выбрать услугу «Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в свою очередь добавил, что новые возможности помогут упростить повседневную жизнь москвичам, а также сэкономят их время, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что около 900 тысяч москвичей пользуются мобильной электронной версией медицинской карты (ЭМК), то есть каждый третий пользователь сервиса. По ее словам, каждый месяц в приложении фиксируется около 300 тысяч обращений к электронной карте. Кроме того, сервис предоставляет быстрый доступ к QR-коду для посещения мест общественного питания и массовых мероприятий.