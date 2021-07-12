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Международный фестиваль искусств Чайковского прошел в Клину

Анастасия Колоскова

Развлечения
Международный фестиваль искусств Чайковского прошел в Клину
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В подмосковном Клину завершился седьмой международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Выступления в рамках фестиваля проходили на протяжении шести вечеров на сцене Государственного мемориального музыкального музея-заповедника.

Глава областного министерства культуры Елена Харламова поблагодарила организаторов, участников и зрителей фестиваля. Отдельную благодарность она выразила губернатору области.

— Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и веру, что мы сможем провести наш фестиваль ответственно и безопасно, — сказала Елена Харламова.

Зрители смогли насладиться выступлениями Большого симфонического оркестра имени Чайковского, театра «Геликон-опера». Один из вечеров посвятили джазу. В рамках фестиваля состоялся концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет», который стал кульминацией программы.

— Я очень рад, что фестиваль состоялся. Никто из исполнителей не отменил свое выступление, — приводит слова художественного руководителя фестиваля Юрия Башмета издание «Подмосковье сегодня».

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