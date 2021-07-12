Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четыре автомобиля столкнулись на 35-м километре МКАД

Полина Долганова

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на 35-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 35-й километрКарта всех событий

Авария с участием четырех машин произошла на 35-м километре МКАД. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобили столкнулись недалеко от станции метро «Лесопарковая».

В результате ДТП движение транспорта было затруднено на 6 километров. Москвичам рекомендуется объезжать этот участок дороги.

Ранее «ВМ» писала, что четыре человека пострадали после столкновения автобуса и такси в Новой Москве.

Читайте также:
МКАДДТПаварии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте