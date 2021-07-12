Четыре автомобиля столкнулись на 35-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 35-й километр Карта всех событий

Авария с участием четырех машин произошла на 35-м километре МКАД. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобили столкнулись недалеко от станции метро «Лесопарковая».

В результате ДТП движение транспорта было затруднено на 6 километров. Москвичам рекомендуется объезжать этот участок дороги.

Ранее «ВМ» писала, что четыре человека пострадали после столкновения автобуса и такси в Новой Москве.