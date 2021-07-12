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Трамваи задерживаются между остановкой «Богородское» и метро «Бульвар Рокоссовского»

Полина Долганова

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Трамваи задерживаются между остановкой «Богородское» и метро «Бульвар Рокоссовского»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

Между остановкой «Богородское» и метро «Бульвар Рокоссовского» задерживаются трамваи № 2, 4л, 4п, 7 и 46. Это произошло по техническим причинам, пишет в понедельник, 12 июля, Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Маршруты наземного общественного транспорта были временно изменены.

Москвичей призывают быть внимательными и прислушиваться к объявлениям водителей.

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