Ловец снов и история кварца: парки Москвы подготовили для горожан онлайн-мероприятия

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Столичные парки подготовили для горожан онлайн-мероприятия. Москвичи бесплатно и без регистрации в социальных сетях парков смогут собрать ловец снов, увидеть гигантский минерал и послушать концерт.

В социальных сетях парка «Северное Тушино» опубликуют онлайн-выставку известного фотографа Дмитрия Зверева и видеолекцию серии «Великие флотоводцы России», посвященную вице-адмиралу Российского императорского флота Александру Колчаку.

Бабушкинский парк покажет жителям города, как правильно пользоваться дыхательной и артикуляционной техниками, а усадьба Воронцово на своих страницах представит видеолекцию «Минералогический музей: король коллекции — кварц». При этом парк «Красная Пресня» проведет онлайн-лекции о небоскребах бизнес-центра «Москва-Сити».

Узнать, какие фильмы снимали в парке «Сокольники», москвичи смогут из лекции, опубликованной на страницах данного парка. Сад имени Баумана организует онлайн-занятия по итальянскому языку, а Таганский парк научит делать ловец снов. В социальных сетях парка «Фили» опубликуют запись концерта гитариста Алексея Кравченко, а Лианозовский парк даст возможность послушать стихи Андрея Дементьева.

Подробнее с расписанием и площадками онлайн-мероприятий столичных парков можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о развитии портала «Наш город». Всего портал «Наш город» включает восемь категорий: «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама» и «Городская территория». Проблемных тем, о которых москвичи могут сообщить, насчитывается около 200.