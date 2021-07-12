Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ловец снов и история кварца: парки Москвы подготовили для горожан онлайн-мероприятия

Анастасия Волоснова

Город
Ловец снов и история кварца: парки Москвы подготовили для горожан онлайн-мероприятия
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Столичные парки подготовили для горожан онлайн-мероприятия. Москвичи бесплатно и без регистрации в социальных сетях парков смогут собрать ловец снов, увидеть гигантский минерал и послушать концерт.

В социальных сетях парка «Северное Тушино» опубликуют онлайн-выставку известного фотографа Дмитрия Зверева и видеолекцию серии «Великие флотоводцы России», посвященную вице-адмиралу Российского императорского флота Александру Колчаку.

Бабушкинский парк покажет жителям города, как правильно пользоваться дыхательной и артикуляционной техниками, а усадьба Воронцово на своих страницах представит видеолекцию «Минералогический музей: король коллекции — кварц». При этом парк «Красная Пресня» проведет онлайн-лекции о небоскребах бизнес-центра «Москва-Сити».

Узнать, какие фильмы снимали в парке «Сокольники», москвичи смогут из лекции, опубликованной на страницах данного парка. Сад имени Баумана организует онлайн-занятия по итальянскому языку, а Таганский парк научит делать ловец снов. В социальных сетях парка «Фили» опубликуют запись концерта гитариста Алексея Кравченко, а Лианозовский парк даст возможность послушать стихи Андрея Дементьева.

Подробнее с расписанием и площадками онлайн-мероприятий столичных парков можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о развитии портала «Наш город». Всего портал «Наш город» включает восемь категорий: «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама» и «Городская территория». Проблемных тем, о которых москвичи могут сообщить, насчитывается около 200.

Читайте также:
обучениепаркимузыка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте