Итоги краудсорсинг-проекта «Волонтеры Москвы» подвели в столице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве подвели итоги краудсорсинг-проекта «Волонтеры Москвы», который проходил на электронной платформе «Город идей» с 23 по 29 июня. Пользователи предложили свои идеи по реализации волонтерской деятельности в городе. На данный момент в Москве уже реализуются 56 инициатив горожан.

Всего в проекте приняли участие около 19 тысяч москвичей. В итоге было рассмотрено около двух тысяч предложений. Самым популярным направлением для подачи идей — более 400 комментариев — стала тема «Поощрения для волонтеров». Направление «Популяризация волонтерства» собрало свыше 300 идей, «Серебряное волонтерство» — движение для активистов старше 55 лет — получило свыше 200 идей.

Теперь в Москве появится электронная доска почета волонтеров. Она будет включать в себя самых активных городских помощников. Эта идея даст возможность поощрить наиболее инициативных жителей Москвы и поблагодарить их за бескорыстный труд.

К списку новых идей также добавилось предложение о создании команд волонтеров, которые будут ездить по России для обмена опытом с другими организациями. Кроме того, в Москве было предложено создать районные «доброцентры». В них можно будет познакомиться с волонтерскими проектами, найти друзей и присоединиться к рядам волонтеров.

После запуска проекта «Волонтеры Москвы» пользователям начали зачислять баллы за регистрацию на платформе «Город идей». Баллы начисляются за присоединение к каждому новому проекту, а также за фотографии, прошедшие модерацию и опубликованные в разделе «Идеи жителей реализованы городом».

С начала запуска первых краудсорсинг-проектов (с 2014 года) было придумало 33 проекта, реализовано около 110 тысяч идей, 260 тысяч москвичей выступили со своими предложениями. В настоящее время на крупнейшем центре поддержки волонтерского движения в России — московском городском ресурсном центре «Мосволонтер» — зарегистрировано 125 тысяч человек. Стать волонтером может каждый желающий, подросткам от 14 и 18 лет необходимо получить разрешение родителей. Пополнить ряды добровольцев можно через сайт mosvolonter.ru, рассказали на официальном портале мэра Москвы.