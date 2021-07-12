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Московские заказчики закупили большинство товаров у бизнеса через портал поставщиков

Полина Долганова

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Московские заказчики закупили большинство товаров у бизнеса через портал поставщиков
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столичные заказчики за шесть месяцев приобрели более 80 процентов товаров и услуг у субъектов малого и среднего бизнеса через портал поставщиков. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, с начала текущего года московские заказчики заключили через портал 137,5 тысячи договоров на общую сумму около 22,6 миллиарда рублей.

—При этом объем закупок у малого бизнеса составил почти 19 миллиардов рублей. Это около 56 процентов от общего объема закупок у МСП по итогам прошлого года, — уточнил заммэра.

Он отметил, что самыми популярными предметами закупок стали строительные работы, медицинские расходные материалы и лекарства. Особой популярностью также пользовались перевозка пассажиров и транспортные средства.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, добавил, что всего доля закупок Москвы у малого и среднего бизнеса за полгода составила около 45 процентов, то есть более 130 миллиардов рублей. Аналогичный показатель 2020 года составил 34,03 процента — 355 миллиардов рублей.

Кроме того, по словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко, в 2021 году в столице обновилась витрина товаров и услуг. Теперь на закупку можно подписаться по конкретному региону и создать отдельный сайт-визитку поставщика для большего продвижения. Коммуникация со службой техподдержки также стала удобнее. Эти и другие изменения помогают осуществлять закупки более эффективно и быстро.

Портал поставщиков начал свою работу в 2013 году, напомнили на официальном сайте мэра Москвы.

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