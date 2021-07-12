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Проезжую часть на 35-м километре МКАД освободили после крупной аварии

Полина Долганова

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Проезжую часть на 35-м километре МКАД освободили после крупной аварии
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 35-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

Проезжую часть освободили после аварии с участием четырех автомобилей на 35-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Напомним, четыре автомобиля столкнулись на 35-м километре МКАД недалеко от станции метро «Лесопарковая». В результате ДТП движение транспорта было затруднено на шесть километров. Москвичам рекомендовали объезжать этот участок дороги.

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