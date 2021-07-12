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«Постоянно бухала»: Дава рассказал о страдающей зависимостью бывшей девушке

Анастасия Колоскова

Общество
«Постоянно бухала»: Дава рассказал о страдающей зависимостью бывшей девушке
Фото: instagram/dava_m

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, который в настоящее время является ведущим телепроекта «Дом-2», рассказал об отношениях с девушкой, имеющей проблемы с алкоголем.

Подробностями личной жизни он поделился, когда обсуждал пристрастие участников шоу к горячительным напиткам. 28-летний ведущий выразил недовольство тем, что молодые люди разменивают важные занятия в жизни на бутылку.

— Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это ни хрена не смешно, — приводит слова ведущего издание «СтарХит».

Поклонники Давы теряются в догадках, кого конкретно он имел в виду. Известно, что у Манукяна был роман с певицей Ольгой Бузовой и блогером Кариной Кросс. Помимо этого, он часто упоминал, что были у него и другие непростые отношения, однако не приводил подробности.

Сам блогер придерживается здорового образа жизни. Он регулярно размещает фото из спортзала и пропагандирует правильное питание.

Ранее Манукян признался, что так и не начал новых отношений после разрыва с певицей Ольгой Бузовой.

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