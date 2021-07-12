Ученый назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцинации

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Защититься от нового коронавируса без вакцинации и при отрицании антиковидных мер можно только в «скафандре с фильтрами». Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов

— Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребенок ходит в детсад. Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов, — пояснил Нетесов.

Он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным способом борьбы с коронавирусом. По его словам, люди ищут сложные пути защиты от COVID-19, игнорируя антиковидные меры и прививки от вируса. Ученый отметил, что от поведения людей напрямую зависит распространение COVID-19, пишет РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V». Меры, введенные против коронавируса в ряде субъектов, по словам президента, нужны для того, чтобы избежать локдауна.