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МЧС сообщило, когда спадет сильная жара в Москве

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
МЧС сообщило, когда спадет сильная жара в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильная жара с максимальной температурой воздуха до плюс 31-33 градусов будет стоять в столице до 13 июля. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает московский главк МЧС.

В сообщении говорится, что период предупреждения об аномально жаркой погоде будет действовать с 11:00 12 июля до 20:00 13 июля.

Специалисты ведомства рекомендуют жителям Москвы не находиться на солнце в течение долгого времени, надевать одежду из натуральных тканей светлых тонов, не забывать носить головной убор и не оставлять детей без присмотра у водоемов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июля. В понедельник погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве достигнет 30–32 градусов, в Подмосковье возможно от 28 до 33 градусов выше нуля.

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