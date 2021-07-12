Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июля

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

В понедельник, 12 июля, погоду в столичном регионе по-прежнему будет определять антициклон. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве достигнет 30-32 градусов, в Подмосковье возможно от 28 до 33 градусов.

Ветер прогнозируется слабый, переменного направления. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха — 30 процентов.

Жителей столичного региона предупреждают о выраженном дефиците кислорода в приземных слоях атмосферы и высоком ультрафиолетовом индексе. В сочетании с аномальной жарой это создает неблагоприятные для здоровья условия, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и в душных помещениях, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее «ВМ» сообщала, что срок действия «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве, введенного в связи с аномально жаркой погодой, продлен еще на два дня. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 19:00 12 июля, а также с 10:00 до 17:00 13 июля.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 13, 15 и 16 июля в Москве ожидают три исторических тепловых рекорда. По прогнозам синоптиков, падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4 градуса, 1951 года — плюс 33,2 градуса, 2010 года — плюс 33,6 градуса соответственно.