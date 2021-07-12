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«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары продлен еще на день

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары продлен еще на день
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Срок действия «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве, введенного в связи с аномально жаркой погодой, продлен до вечера понедельника, 12 июля.

Ранее «ВМ» сообщала, что предупреждение из-за жаркой погоды действует до 19:00 воскресенья, 11 июля, поскольку температура в столице превышает климатическую норму на семь и более градусов.

Однако Гидрометцентр РФ продлил срок действия предупреждения до 19:00 понедельника, 12 июля. Ожидается, что аномальная жара без осадков и при слабом ветре продержится в столичном регионе до 18 июля, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 13, 15 и 16 июля в Москве ожидают три исторических тепловых рекорда. По прогнозам синоптиков, падут прежние достижения 1936 года, когда был плюс 32,4 градуса, 1951 года — плюс 33,2 градуса, 2010 года — плюс 33,6 градуса соответственно

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