Названы пять важных нововведений в столичной системе здравоохранения

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Развитие столичной системы здравоохранения включает в себя пять важных нововведений. В Москве строятся новые поликлиники, онкологические центры и применяются современные технологии лечения.

В столице было создано шесть многопрофильных онкологических центров. Они позволили более чем на 40 процентов увеличить объемы онкологической помощи в 2020 году. Кроме того, более 70 процентов пациентов узнают о своем диагноз раньше сроков, которые прописаны в государственных стандартах, что позволяет оперативнее оказывать им медицинскую помощь.

В новых столичных поликлиниках на данный момент устанавливают современное оборудование, продумывают логистику и организуют комфортные условия для пациентов по новому московскому стандарту.

Москвичам напомнили, что в городе появилась единая цифровая платформа, на которой объединили все сервисы по оказанию медицинской помощи. На данный момент в столичных клиниках используют технологии, которые создаются на базе искусственного интеллекта.

Важным обновлением является получение медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла. По подобной документации столичные клиники взяли более 4,9 тысячи единиц высокотехнологичного оборудования для медиков.

Жителям столицы также напомнили о развитии проекта «Здоровая Москва», когда каждый желающий может пройти диагностику в специальных павильонах в столичных парках, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Москву посетили делегация Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и представители крупнейших ИТ-компаний страны. На протяжении трех дней специалисты Комплекса социального развития Москвы делились своими знаниями с гостями столицы по широкому кругу вопросов, связанных с информатизацией столичной сферы здравоохранения. Наибольший интерес вызвал опыт создания, модернизации и развития единой цифровой платформы здравоохранения столицы, ключевым элементом которой является Единая информационно-аналитическая система.