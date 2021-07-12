Движение трамваев на востоке Москвы восстановили

Фото: mos.ru

Движение трамваев № 2, 4л, 4п, 7 и 46 на участке между остановкой «Богородское» и метро «Бульвар Рокоссовского» было восстановлено. Об этом в понедельник, 12 июля, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение вышеуказанных трамваев было приостановлено по техническим причинам. Маршруты наземного общественного транспорта были временно изменены. Москвичей призвали быть внимательными и прислушиваться к объявлениям водителей.