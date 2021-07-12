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Курбан-байрам проведут в Москве в онлайн-формате

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Курбан-байрам проведут в Москве в онлайн-формате
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Молитву в честь праздника Курбан-байрам, который отмечается 20 июля 2021 года, проведут без присутствия верующих в мечетях Москвы. Соответствующее постановление совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) было опубликовано на официальном сайте ДУМ РФ.

В конце июня главный имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупреждал, что праздничные молитвы на Курбан-байрам могут переместиться из столичных мечетей в режим онлайн. По его словам, жизнь и здоровье человека является приоритетом в исламе.

В ДУМ РФ решили изменить формат на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в столице. Мусульманам предлагается отмечать праздник в узком кругу семьи и друзей.

Праздничная молитва пройдет только в Соборной мечети Москвы. К мероприятию присоединятся имамы, муэдзины и заместители муфтия. При этом региональные мечети могут самостоятельно определить формат празднования в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников. Дата проведения определяется согласно астрономическим наблюдениям и лунному календарю.

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