Крупного наркоторговца задержали на севере Москвы

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Россия, Москва, Ходынский бульвар Карта всех событий

Полицейские задержали 30-летнего жителя Московской области, который пытался сбыть в столице крупную партию наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 12 июля.

По словам представителя ведомства, мужчину задержали на Ходынском бульваре. Исследование показало, что веществом, которое тот пытался сбыть, был мефедрон весом около 180 граммов.

Во время обыска дома у задержанного полицейские обнаружили более килограмма этого вещества, а также 438,3 грамма кокаина. Мужчина признался, что наркотики планировал продать.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Решение суда задержанный будет дожидаться под стражей. Ему грозит от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.

Ранее на юго-западе Москвы полиция задержала 30-летнего мужчину и 33-летнюю девушку, у которых было обнаружено 60 свертков с наркотическим веществом.