Партия президента Молдавии получила более 52 процентов голосов на выборах

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Молдавии Майю Санду, получила на выборах в парламент 52,53 процента голосов после обработки 99,58 процента бюллетеней. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии по итогам прошедшего в воскресенье голосования.

Первое место на выборах позволит ПДС самостоятельно сформировать правительство страны. Голосование прошло в воскресенье, 12 июля. Подсчет голосов после его завершения будет подтверждать Конституционный суд Молдавии.

Второе место на выборах занял Избирательный блок коммунистов и социалистов. За них проголосовали 27,36 процента избирателей. Еще 5,78 процента граждан выбрали региональную Партию Шора, пишет ТАСС.