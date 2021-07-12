Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минпромторг вложит 1,84 триллиона рублей в развитие авиастроения

Анастасия Волоснова

Экономика
Минпромторг вложит 1,84 триллиона рублей в развитие авиастроения
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Минпромторг РФ планирует с 2021 по 2030 год выпустить 735 новых гражданских самолетов при общем финансировании 1,84 триллиона рублей. Об этом говорится в документе, который был подписан 28 мая.

Всего из федерального бюджета на проект выделят 244 миллиарда рублей. На данный момент выдача на проект 79,48 миллиарда рублей уже предусмотрена. Остальные 165 миллиардов рублей могут выделить с 2025 по 2030 год.

При этом около 1,6 триллиона рублей должны прийтись на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет Интерфакс со ссылкой на «Коммерсант».

Читайте также:
авиацияденьгистроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте