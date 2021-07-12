Минпромторг вложит 1,84 триллиона рублей в развитие авиастроения

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Минпромторг РФ планирует с 2021 по 2030 год выпустить 735 новых гражданских самолетов при общем финансировании 1,84 триллиона рублей. Об этом говорится в документе, который был подписан 28 мая.

Всего из федерального бюджета на проект выделят 244 миллиарда рублей. На данный момент выдача на проект 79,48 миллиарда рублей уже предусмотрена. Остальные 165 миллиардов рублей могут выделить с 2025 по 2030 год.

При этом около 1,6 триллиона рублей должны прийтись на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет Интерфакс со ссылкой на «Коммерсант».