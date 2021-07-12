Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи объяснили, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи объяснили, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для получения документа, подтверждающего медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, необходимо различать временные и постоянные основания для этого. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

По его словам, причины могут быть временными и абсолютными.

— Абсолютная — это означает, что эти люди никогда не будут делать вакцину от коронавирусной инфекции. И к ней относится только одно противопоказание: если у пациента выраженная аллергия, которая называется анафилаксией, на первое введение вакцины против COVID-19, значит, в дальнейшем ему эта вакцина не будет введена, — рассказал он.

По его словам, остальные заболевания являются относительными. Врачи дают такие медотводы на несколько недель до того, как человек станет здоров. При этом хроническое заболевание может являться противопоказанием, если у человека случилось обострение, уточнила терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что для получения медицинского отвода необходима обратиться к своему терапевту. При подписании медотвода он будет ориентироваться на наличие справки или выписки из истории болезни об аллергических реакциях.

При этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что справку об аллергии может выдать лишь соответсвующий специалист. Он должен будет открыть инструкцию к вакцинации и определить, является ли аллергия человека противопоказанием к прививке.

В свою очередь врач-терапевт Альбина Стрельченко напомнила, что в настоящее время врачи внимательно относятся к медотводам и не выписывают их по малозначительным причинам, пишет РБК.

Читайте также:
коронавируспандемиявакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте