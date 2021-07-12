Врачи объяснили, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19

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Для получения документа, подтверждающего медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, необходимо различать временные и постоянные основания для этого. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказал профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

По его словам, причины могут быть временными и абсолютными.

— Абсолютная — это означает, что эти люди никогда не будут делать вакцину от коронавирусной инфекции. И к ней относится только одно противопоказание: если у пациента выраженная аллергия, которая называется анафилаксией, на первое введение вакцины против COVID-19, значит, в дальнейшем ему эта вакцина не будет введена, — рассказал он.

По его словам, остальные заболевания являются относительными. Врачи дают такие медотводы на несколько недель до того, как человек станет здоров. При этом хроническое заболевание может являться противопоказанием, если у человека случилось обострение, уточнила терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко.

Врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что для получения медицинского отвода необходима обратиться к своему терапевту. При подписании медотвода он будет ориентироваться на наличие справки или выписки из истории болезни об аллергических реакциях.

При этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил, что справку об аллергии может выдать лишь соответсвующий специалист. Он должен будет открыть инструкцию к вакцинации и определить, является ли аллергия человека противопоказанием к прививке.

В свою очередь врач-терапевт Альбина Стрельченко напомнила, что в настоящее время врачи внимательно относятся к медотводам и не выписывают их по малозначительным причинам, пишет РБК.