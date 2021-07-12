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Эпидемиолог рассказал о различиях вакцин «Спутник V» и «КовиВак»

Анастасия Волоснова

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Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Эпидемиолог рассказал о различиях вакцин «Спутник V» и «КовиВак»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Обе российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «КовиВак» — являются эффективными, но отличаются по составу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По его словам, «КовиВак» содержит инактивированный вирус «короны», а «Спутник V» — аденовирусную частицу. Он уточнил, что люди опасаются «Спутника V» из-за того, что он, по слухам, является «живой» вакциной и переносится тяжелее, чем «КовиВак». Однако эксперт опроверг данную информацию.

— И та, и другая эффективны. Даже учитывая то, что «Спутник V» является более реактогенным, он имеет большую эффективность, на мой взгляд. Потому что, по логике вещей, чем больше реакции дает иммунитет в ответ на введение антигена, тем эффективнее происходит процесс иммунизации, — пояснил Шунков.

Ранее Шунков в беседе с «ВМ» назвал главный плюс ажиотажа вокруг «КовиВака». Он отметил, что популярность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» поможет быстрее побороть третью волну COVID-19. По его мнению, хорошо, что население больше доверяет хотя бы одной из имеющихся вакцин и хочет активно ей прививаться.

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