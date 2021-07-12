Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал главный плюс ажиотажа вокруг вакцины «КовиВак» у россиян

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМВакцинация от коронавируса
Общество
Врач назвал главный плюс ажиотажа вокруг вакцины «КовиВак» у россиян
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Популярность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» поможет быстрее побороть третью волну COVID-19. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По мнению Шункова, хорошо, что население больше доверяет хотя бы одной из имеющихся вакцин и хочет активно ей прививаться.

— Это станет хорошим подспорьем для того, чтобы можно было говорить о скорейшем завершении третьей волны и предотвращении массовой заболеваемости. Возможно, это послужит тому, что четвертая волна не наступит, а если и будет проходить, то в виде локальных вспышек, — отметил врач-эпидемиолог.

Ранее доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцинации. По его словам, защититься от нового коронавируса без вакцинации и при отрицании антиковидных мер можно только в «скафандре с фильтрами».

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»коронавирусвакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Патрики не для всех

Наталия Покровская
Наталия Покровская

На зеркало пенять нет смысла

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Все мнения
О проекте