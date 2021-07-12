Врач назвал главный плюс ажиотажа вокруг вакцины «КовиВак» у россиян

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Популярность российской вакцины от коронавируса «КовиВак» поможет быстрее побороть третью волну COVID-19. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По мнению Шункова, хорошо, что население больше доверяет хотя бы одной из имеющихся вакцин и хочет активно ей прививаться.

— Это станет хорошим подспорьем для того, чтобы можно было говорить о скорейшем завершении третьей волны и предотвращении массовой заболеваемости. Возможно, это послужит тому, что четвертая волна не наступит, а если и будет проходить, то в виде локальных вспышек, — отметил врач-эпидемиолог.

Ранее доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцинации. По его словам, защититься от нового коронавируса без вакцинации и при отрицании антиковидных мер можно только в «скафандре с фильтрами».