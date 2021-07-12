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Музей «Гараж» позвал горожан в «Университет птиц»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей «Гараж» позвал горожан в «Университет птиц»
Фото: Pixabay

Музей современного искусства «Гараж» 16 и 17 июля приглашает москвичей и гостей столицы в «Университет птиц». Это новый проект творческого объединения «Театр взаимных действий». Его авторы разговаривают на серьезные темы в развлекательной «лоскутной» манере — микшируя жанры предметного, кукольного и драматического театров.

Зрители активно вовлекаются в действие — принимают участие в литургии по исчезнувшим видам птиц, посещают урок птичьего языка, поддерживают на худсовете новое искусство за равноправие птиц и людей и примеряют крылья.

Поскольку птицы поют, художники пригласили не драматических актеров, а музыкантов. Среди участников проекта — композитор и саунд-дизайнер Алексей Наджаров, певица, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Практика» Ольга Власова и пианистка Наталья Соколовская.

Посещение возможно только при наличии QR-кода правительства Москвы.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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