Китай заявил об отсутствии планов по признанию вакцин от COVID-19 с Россией

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В Китае не планируют проводить взаимное признание вакцин от коронавируса с Россией. Об этом говорится на сайте генконсульства КНР во Владивостоке.

В частности, в документе отрицаются соглашения по китайской вакцине от COVID-19 CoronaVac и российской вакцине «Спутник V».

Ранее в СМИ писали, что КНР и Россия в ближайшее время подпишут соглашения о признании вакцин от коронавируса. Предполагалось, что решение обнародуют во время проведения Восточного экономического форума в 2021 году.

Ранее глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» РФ и КНР. По его словам, Москва и Пекин продвигают по всему миру «вакцинную дипломатию», и Евросоюзу нужно знать это и начать действовать, основываясь на этом факте. Также дипломат отметил, что впереди еще долгая борьба с COVID-19, на данный момент тяжело прогнозировать, смогут ли страны мира победить вирус до 2023 года.