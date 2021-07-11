Боррель призвал Евросоюз реагировать на «вакцинную дипломатию» России и КНР

Фото: МИД РФ

Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» РФ и КНР. Об этом он сказал в субботу, 10 июля, выступая на форуме в Хорватии.

По его словам, Москва и Пекин продвигают по всему миру «вакцинную дипломатию», и Евросоюзу нужно знать это и начать действовать, основываясь на этом факте.

Также дипломат отметил, что впереди еще долгая борьба с COVID-19 и на данный момент тяжело прогнозировать, смогут ли страны мира победить вирус до 2023 года, сообщает ТАСС.

Кроме того, Боррель указал на то, что мир изменится еще сильнее и станет в большей степени цифровым, а неравенство между странами, а также внутри них проявится еще отчетливее.

Ранее Франция призвала страны ЕС не одобрять вакцины, произведенные Россией и Китаем. На данный момент во Франции и в странах Европы официально признали только четыре вакцины.