Выставка «Кратовские дачи» откроется в Музее имени Щусева

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет персональную выставку Федора Савинцева «Кратовские дачи».

Поселок Кратово с советских времен был знаменит оригинальной архитектурой. Серию его фотографий с уникальным авторским подходом к съемке, где героями являются дома, а не их хозяева, посетители и увидят на выставке.

В разное время в дачном поселке жили Сергей Эйзенштейн, Михаил Зощенко, Сергей Прокофьев, Владимир Шаинский. В их число входил и дед фотографа — композитор Петр Савинцев.

Один из этапов подготовки проекта пришелся на всеобщий локдаун, во время которого Федор Савинцев документировал реальность стародачного поселка, создав целый тренд на изучение дачной культуры. Изначально он знакомил аудиторию с историями жителей Кратова. Сегодня сделанные фотографии являются уникальной коллекцией, так как разрушение домов происходит практически ежедневно.

На выставке представлен симбиоз фотографии и инсталляции из предметов мебели и быта.

Выставка открыта с 22 июля по 25 августа, сообщается на сайте музея.